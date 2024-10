Harrisová podľa najnovšieho prieskumu tesne vedie pred Trumpom

Washington 15. októbra (TASR) - Podľa najnovšieho prieskumu by v prezidentských voľbách s tesným náskokom troch percentuálnych bodov vyhrala viceprezidentka a demokratická kandidátka Kamala Harrisová pred republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom. O výsledkoch prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho vykonala pre tlačovú agentúru Reuters, informuje TASR.



Harrisovú by podľa prieskumu volilo 45 percent opýtaných, Trump by získal hlasy 42 percent respondentov. Demokratická kandidátka viedla aj medzi pravdepodobnými voličmi, taktiež s náskokom troch percentuálnych bodov.



Harrisová sa podľa prieskumu voličom javí ako lepšia kandidátka v oblasti zdravotnej politiky alebo pri zvládaní politického extrémizmu. Naopak, v ekonomike, ktorú voliči považujú za hlavnú tému volieb, je silnejší Trump.



Prieskum bol vykonaný na 938 dospelých v USA vrátane 807 registrovaných voličov. Pravdepodobných voličov bolo 769. Štatistická chyba sa môže pohybovať približne na úrovni štyroch percentuálnych bodov, upozorňuje agentúra Reuters. Prieskum sa uskutočnil v online priestore naprieč štátmi USA.



O výsledku prezidentského súboja medzi Trumpom a Harrisovou 5. novembra pravdepodobne rozhodnú výsledky volieb v siedmich štátoch, ktoré nie sú voličsky vyhranené: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin.