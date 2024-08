Harrisová podľa prieskumov vedie v troch kľúčových štátoch v USA

Washington 10. augusta (TASR) - Nominantka Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb v USA Kamala Harrisová podľa najnovších prieskumov vedie v troch kľúčových štátoch pred republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Prieskumy medzi potencionálnymi voličmi, ktoré uskutočnili denník The New York Times a univerzita Siena College ukázali, že Harrisová vedie nad Trumpom v Michigane, Pensylvánii a Wisconsine zhodným pomerom 50 percent ku 46 percentám.



Výsledky prieskumov v týchto štátoch zvrátili doterajší vývoj, ktorý takmer rok ukazoval, že Trump buď remizuje, alebo mierne vedie nad demokratickým prezidentom Joeom Bidenom. Ten minulý mesiac odstúpil zo súboja Biely dom a namiesto toho podporil svoju viceprezidentku Harrisovú.



Prieskum však ukázal, že miestni voliči stále uprednostňujú Trumpa v kľúčových otázkach akou je ekonomika a imigrácia. Harrisová však mala 24-bodový náskok v otázke interrupcií.



Harrisová taktiež zaznamenala nárast priazne medzi registrovanými voličmi v Pensylvánii. Jej popularita sa zvýšila o desať percentuálnych bodov za mesiac. Voliči uviedli, že ju oproti Trumpovi považujú za inteligentnejšiu, a že má lepšie predpoklady na vládnutie.



Kandidátka demokratov tento týždeň usporiadala viacero volebných mítingov v stredozápadných štátoch spolu so svojím kandidátom na viceprezidenta Timom Walzom.



V americkom volebnom systéme prezidenta volí zbor voliteľov. Volitelia hlasujú za kandidáta na základe výsledkov volieb v danom štáte. V súčte sa v štátoch Michigan, Pensylvánia a Wisconsin hrá o 34 hlasov voliteľov. Výsledky volieb v týchto štátoch sú zvyčajne veľmi tesné a víťazstvo v nich môže výrazne dopomôcť k celkovému víťazstvu. Vo voľbách v roku 2020 sa Bidenovi podarilo vyhrať v každom z nich.



Prieskum sa uskutočnili v období od 5. do 9. augusta na vzorke najmenej 600 voličov v každom štáte.