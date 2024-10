Harrisová: Pohlavie kandidáta neovplyvní prezidentské voľby

Washington 23. októbra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené na ženskú prezidentku inej ako bielej farby pleti, vyhlásila v utorok v rozhovore pre NBC News demokratická kandidátka na hlavu štátu a súčasná viceprezidentka USA Kamala Harrisová, informuje TASR.



Podľa nej sa Američania nebudú vo voľbách 5. novembra rozhodovať podľa pohlavia kandidáta. Záležať im bude na obsahu programu uchádzača o Biely dom - napríklad, či má plán na zníženie životných nákladov či posilnenie postavenia USA vo svete, dodala.



Harrisová sa počas rozhovoru dotkla viacerých tém vrátane práva na interrupciu, čo je jedna z hlavných tém jej kampane. Naopak, viacerí republikáni sú za obmedzenie potratov. Americká viceprezidentka uviedla, že v tejto súvislosti nemá záujem o hľadanie kompromisu. "Nemyslím si, že by sme mali robiť ústupky, keď hovoríme o základnej slobode rozhodovať o vlastnom tele," konštatovala s tým, že v prípade práva na potrat by nemali existovať ani náboženské výnimky.



Demokratická kandidátka povedala, že v prípade svojho zvolenia sa bude viac zameriavať na znižovanie životných nákladov amerických rodín ako súčasný prezident Joe Biden. "Moja administratíva nebude pokračovaním Bidenovej administratívy. Prinášam do nej svoje vlastné skúsenosti a svoje vlastné nápady, ktoré sa premietli do viacerých oblastí môjho záujmu."



Harrisová dostala aj otázku, či by v prípade svojho víťazstva bola ochotná jej protikandidátovi Donaldovi Trumpovi udeliť milosť v súvislosti s obvineniami vrátane jeho snahy zvrátiť voľby v roku 2020, a či by to nepomohlo rozdelenej krajine pohnúť sa ďalej. "Poviem vám, čo nám pomôže pohnúť sa ďalej. Budem zvolená za prezidentku Spojených štátov," vyhlásila a dodala, že v prípade udelenia milosti sa nebude púšťať do hypotetických úvah.



V rozhovore taktiež podporila súčasného prezidenta Joea Bidena. Spresnila, že ide o mimoriadne úspešného, skúseného a schopného prezidenta.



Do novembrových volieb zostávajú už len dva týždne a prieskumy verejnej mienky ukazujú medzi Harrisovou a republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom vyrovnaný súboj na celoštátnej úrovni, ako aj v siedmich kľúčových štátoch.