Harrisová potvrdila, že má zbraň a chodí z nej strieľať na strelnicu

Washington 8. októbra (TASR) - Prezidentská kandidátka Demokratickej strany Kamala Harrisová v televíznom rozhovore odvysielanom v pondelok potvrdila, že vlastní poloautomatickú pištoľ značky Glock, a uviedla, že z nej chodí strieľať na strelnicu. Podľa agentúry TASR o tom v noci na utorok informovala agentúra AFP.



Špekulácie o zbrani americkej viceprezidentky kolujú odvtedy, čo nedávno v rozhovore pre Oprah Winfreyovú povedala, že vlastní zbraň a že zastrelí každého, kto sa vláme do jej domu.



"Mám glock a mám ho už dosť dlho," odpovedala Harrisová v rozhovore pre reláciu CBS 60 Minutes, vysielanú v hlavnom vysielacom čase, na otázku, aký druh strelnej zbrane má.



Až donedávna Harrisová len zriedka spomínala, že vlastní strelnú zbraň, čo bolo v súlade s politikou Demokratickej strany presadzujúcej sprísnenie pravidiel prístupu k zbraniam - aj vzhľadom na masové streľby či páchanie zločinov so zbraňou. Mesiac pred voľbami sa však aj Harrisová rozhodla vytiahnuť "túto kartu".



Aj pre to, že jej republikánsky protikandidát Donald Trump opakovane tvrdí, že Harrisová chce Američanom ich zbrane zhabať a konať tak v rozpore s druhým dodatkom americkej ústavy.



Trump toto tvrdenie zopakoval aj počas zatiaľ jedinej televíznej debaty s Harrisovou. Tá to však rázne odmietla a poznamenala, že ona a jej kandidát na post viceprezidenta Tim Walz sú vlastníkmi zbraní.



Rakúsky výrobca Glock vyrába jednu z najpredávanejších ručných zbraní v Amerike: tento druh strelnej zbrane používa polícia, ale kultový status dosiahla vďaka "účinkovaniu" vo filmoch a hip-hopovej kultúre.



Zatiaľ čo Harrisová vystúpila v relácii 60 Minutes, Trump účinkovanie v nej minulý týždeň odmietol - napriek tomu, že ide o polstoročnú tradíciu, že obaja kandidáti na prezidenta USA prídu pred voľbami do štúdia televízie CBS.



Moderátor relácie 60 Minutes Bill Whitaker svoje otázky zameral na ekonomiku, imigráciu a prebiehajúce vojny na Ukrajine a na Blízkom východe.



Po niekoľkých týždňoch bez rozhovorov pre médiá demokratická kandidátka absolvuje tento týždeň niekoľko diskusných relácií, ktoré majú za cieľ prilákať nerozhodného voliča.



Harrisovej priaznivci totiž už dlhší čas upozorňujú, že pre mnohých radových voličov i časť médií zostáva Harrisová - v porovnaní s Trumpom - príliš tajomná.



Nahráva tomu aj fakt, že kým Harrisová a Walz sa v septembri zúčastnili na siedmich rozhovoroch alebo tlačových konferenciách, Trump a jeho viceprezidentský kandidát J. D. Vance ich mali 72. Predvolebný štáb Harrisovej však avizuje, že tento týždeň sa mediálny obraz Kamaly Harrisovej zmení, keďže má v programe niekoľko rozhovorov v sledovaných televíznych programoch - v utorok to bude diskusia v talk šou The View v televízii ABC.