Harrisová pred voľbami zverejní správu o svojom zdravotnom stave

Washington 12. októbra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je kandidátkou Demokratickej strany do nadchádzajúcich prezidentských volieb zverejní informácie o svojom zdravotnom stave. V sobotu o tom informoval jeden z jej poradcov, podľa ktorého sa Harrisová týmto krokom snaží upriamiť pozornosť na jej protikandidáta Donalda Trumpa. Ten zverejnenie detailnejších informácií o svojom zdraví odmieta. TASR píše podľa správ agentúr Reuters, AFP a spravodajského portálu Axios.



Podľa poradcu sa v správe uvádza, že Harrisová "je fyzicky a psychicky spôsobilá na úspešné vykonávanie prezidentských povinností vrátane povinností vyplývajúcich z funkcie šéfky exekutívy, hlavy štátu a vrchnej veliteľky ozbrojených síl."



Reuters pripomína, že Harrisová, ktorá má 59 rokov sa v súboji o Biely dom postaví 78-ročnému Trumpovi. Harrisovej volebný štáb sa zverejnením správy o zdravotnom stave snaží poukázať na Trumpov vek, keďže po odstúpení prezidenta Joea Bidena (81) z volieb sa Trump stal najstarším prezidentským kandidátom v histórii USA.



Harrisovej volebný tím taktiež upozorňuje na články denníka New York Times, ktorý zverejnil analýzu Trumpových prejavov. Z analýzy vyplýva, že jeho prejavy sú čoraz dlhšie, mätúce a vulgárne. Americký denník upozornil, že podľa odborníkov môže ísť o príznak kognitívnych zmien.



Trump však trvá na tom, že je úplne zdravotne spôsobilý. Koncom roka 2023 zverejnil správu od svojho bývalého lekára z Bieleho domu, v ktorej sa uvádza, že jeho zdravotný stav je "vynikajúci". V správe však chýbajú podrobnosti a neuvádza sa v nej aké testy Trump podstúpil pri lekárskej prehliadke v septembri minulého roka.



Pokiaľ Trumpa zvolia za prezidenta na konci svojho mandátu bude mať 82 rokov, čím by prekonal Joea Bidena, ktorý bude mať pri odovzdávaní funkcie v januári o rok menej. Trump by sa tým stal najstarším prezidentom v dejinách USA.



Portál Axios pripomína, že vek politikov je v uplynulom období čoraz viac diskutovanou témou, keďže vek najvyšších politických predstaviteľov v USA bol v uplynulých rokoch pomerne vysoký a viaceré americké orgány upozorňujú na istú formu gerontokracie v americkej politike.



K najstarším v histórii USA patrí aj súčasné zloženie Kongresu. Po legislatívnych voľbách v roku 2022 odstúpila viacnásobná predsedníčka Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany Nancy Pelosiová (84). Odchod do dôchodku nedávno oznámil aj líder republikánov v senáte Mitch McConnell (82).