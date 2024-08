Harrisová predstavila ekonomický program, chce znížiť náklady na jedlo

Raleigh 17. augusta (TASR) - Viceprezidentka a demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová v piatok prezentovala rozsiahly súbor ekonomických návrhov, ktorých cieľom je znížiť dane a náklady na potraviny, bývanie a ďalšie základné potreby pre väčšinu Američanov. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Počas prejavu, ktorý predniesla v štáte Severná Karolína, Harrisová povedala, že "jej určujúcim cieľom v prezidentskom úrade bude budovanie strednej triedy". Načrtla spôsob, ako chce zakázať zdražovanie potravín ich výrobcami a obchodníkmi s nimi, aj ako chce stavať dostupnejšie bývanie v rámci "ekonomiky príležitostí", ktorú plánuje presadzovať v prípade, že vyhrá prezidentské voľby.



Vo svojom prvom väčšom prejave zameranom na ekonomiku Harrisová ako demokratická kandidátka sľúbila, že zavedie nový daňový bonus vo výške až do 6 000 dolárov na dieťa do 1 roku, zníži dane pre rodiny s deťmi a zníži náklady na lieky na predpis.



Viceprezidentka tiež vyzvala na výstavbu 3 miliónov nových bytov v priebehu štyroch rokov. Chce presadiť daňový stimul pre staviteľov štartovacích bytov a príspevok 25.000 dolárov pre tých, ktorí si kupujú svoju prvú nehnuteľnosť na bývanie.



Harrisová, ktorá prisľúbila odhaliť ďalšie podrobnosti svojich ekonomických plánov počas nasledujúcich týždňov, sa snaží o kontrast so svojím oponentom, republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom v oblasti ekonomických hodnôt, konkrétne ciel a daní. Bývalý prezident navrhol nové celoplošné clá na dovoz, čo Harrisová odmieta. "Chce zaviesť to, čo je v skutočnosti národná daň z predaja každodenných produktov a základných potrieb, ktoré dovážame z iných krajín," povedala Harrisová. "To Američanov zničí," dodala.



"Bude to znamenať vyššie ceny denných potrieb takmer každého z vás: Trumpova daň z benzínu. Trumpova daň z jedla. Trumpova daň z oblečenia. Trumpova daň z voľnopredajných liekov," vyhlásila Harrisová.



Trumpovi ekonomickí poradcovia Kevin Hassett a Stephen Moore v piatok novinárom povedali, že Harrisovej návrhy zvýšia infláciu a poškodia ekonomiku. Návrh ponúknuť až 25.000 dolárov "prvovlastníkom nehnuteľností" by podľa nich nepriniesol nič iné ako celkové zvýšenie cien nehnuteľností.