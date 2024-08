Harrisová pricestovala do Chicaga, dejiska nominačného zjazdu

Chicago 19. augusta (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová pricestovala v nedeľu do Chicaga, kde v pondelok začne nominačný zjazd Demokratickej strany. Demokrati ju na ňom oficiálne potvrdia ako svoju kandidátku na prezidenta do novembrových volieb, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Harrisová priletela do Chicaga so svojím manželom Dougom Emhoffom po predvolebnej kampani v americkom štáte Pensylvánia, kde ju sprevádzal aj jej kandidát na viceprezidenta Tim Walz.



Nominačný zjazd Demokratickej strany by mal byť podľa agentúry AFP zrejme najzásadnejším momentom Harrisovej doterajšej krátkej volebnej kampane proti republikánovi Donaldovi Trumpovi. Úradujúca viceprezidentka na zjazde vystúpi vo štvrtok s hlavným prejavom.



Harrisovej sa podarilo rýchlo získať podporu členov Demokratickej strany po tom, ako prezident USA Joe Biden v júli oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.