Harrisová pricestovala do Ghany, navštívi aj Tanzániu a Zambiu

Akkra 26. marca (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v nedeľu pricestovala do Ghany a začala tak svoje turné po krajinách Afriky, v rámci ktorého navštívi aj Tanzániu a Zambiu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Harrisovú privítali v ghanskej metropole deti mávajúce vlajkami USA a Ghany. "Je pre mňa cťou byť v Ghane a na africkom kontinente. Som nadšená z budúcnosti Afriky," povedala.



Dodala, že chce podporiť ekonomický rast a potravinovú bezpečnosť v afrických krajinách. Zároveň si cení, že môže osobne vidieť mimoriadne inovácie a kreativitu, ktorá sa vyskytuje na tomto kontinente.



Harrisovej pracovná cesta je zameraná na prehĺbenie vzťahov Spojených štátov s africkými krajinami v čase súboja s Čínou o získanie vplyvu na africkom kontinente. Na turné ju sprevádza jej manžel Doug Emhoff.



Ghana je v súčasnosti jednou z najstabilnejších afrických demokracií. Táto západoafrická krajina však čelí viacerým výzvam vrátane ekonomickej krízy a bezpečnostných hrozieb vyplývajúcich z nestability v regióne. Práve o týchto záležitostiach by Harrisová mala hovoriť v pondelok s ghanským prezidentom Nanaom Akufo-Addom.



Harrisová je najvyššie postavenou členkou administratívy amerického prezidenta Joea Bidena, ktorá tento rok navštívila Afriku. Do Tanzánie odcestuje v stredu.