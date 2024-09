Harrisovej štáb prijal pravidlá debaty s Trumpom

Washington 5. septembra (TASR) - Štáb demokratickej kandidátky prezidentských volieb v USA Kamaly Harrisovej akceptoval pravidlá jej televíznej debaty s republikánskym protikandidátom Donaldom Trumpom.



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, Harrisovej tím súhlasil aj s vypnutím mikrofónov toho kandidáta, ktorému práve nie je moderátorom udelené slovo.



Táto debata sa uskutoční 10. septembra a odvysiela ju televízia ABC News.



Bude to prvý debatný duel medzi Trumpom a Harrisovou, ktorá sa ako kandidátka Demokratickej strany uchádza o prezidentský úrad po tom, čo sa Joe Biden 21. júla vzdal boja o znovuzvolenie po svojom nepresvedčivom výkone v júnovej televíznej debate s Trumpom.



Zdroj z Harrisovej tímu, ktorý odmietol byť identifikovaný, doplnil, že Harrisovej ľudia stále dúfali v dohodu o tom, že ABC News počas debaty nechá mikrofóny stále zapnuté a umožní tak kandidátom, aby na oponenta reagovali bezprostredne.



Harrisová svojím doterajším vystupovaním počas svoje predvolebnej kampane oživila v tábore demokratov nádej vo volebné víťazstvo, ktorú strácali v dôsledku Bidenových verejných vystúpení. Aj vďaka nim si Trump v prieskumoch verejnej mienky vybudoval náskok, ktorý sa však Harrisovej darí sťahovať, pričom v niektorých štátoch sa dostala aj do vedenia.



Cez víkend Harrisová vyzvala Trumpa, aby v televízii debatovali so zapnutými mikrofónmi. "Kandidujeme na post prezidenta Spojených štátov. Poďme debatovať transparentným spôsobom - s mikrofónmi zapnutými po celý čas," argumentovala.



Ako konštatoval Reuters, táto taktika môže kandidujúcim politikom pomôcť, ale aj ublížiť, ak mikrofóny zachytia ich komentár, ktorý niekedy nie je určený pre verejnosť. Vypnutý mikrofón však súčasne zabráni tomu, aby si diskutéri skákali do reči.



Trump nedávno uviedol, že by mal radšej mikrofón zapnutý po celý čas. Dodal, že sa mu nepáčilo vypínanie mikrofónov počas poslednej debaty s niekdajším prezidentským kandidátom Joeom Bidenom.



Trumpov volebný tím však deklaroval, že už bolo dohodnuté, že budú počas septembrovej debaty platiť rovnaké pravidlá ako počas debaty s Bidenom, keď boli mikrofóny vypnuté.



Aj kandidát Demokratickej strany na post viceprezidenta USA Tim Walz súhlasil s účasťou v televíznej debate s republikánskym kandidátom na viceprezidenta Jamesom Davidom Vanceom. Naplánovaná je na 1. októbra a odvysiela ju televízia CBS News.