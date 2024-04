Harrisová pripustila, že voľby v USA môžu byť posledné demokratické

New York 10. apríla (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v rozhovore odvysielanom v utorok súhlasila s tvrdením, že prezidentské voľby v USA v roku 2024 môžu byť posledné demokratické. TASR sa odvoláva na stanicu Fox News a záznam rozhovoru zverejnenú na platforme YouTube.



Harrisová to povedala v podcaste "I’ve Had It" s moderátorkami Jennifer Welchovou a Angie Sullivanovou. Hovorili o politike, najmä v spojitosti s volebným súbojom úradujúceho prezidenta Joea Bidena a Donalda Trumpa. Dotkli sa aj osobnosti exprezidenta Trumpa a jeho vyjadrení.



Sullivanová povedala, že nepokladá za zveličené tvrdenie, že tohtoročné voľby by mohli byť skutočne posledné demokratické. "Máte pravdu," odpovedala Harrisová.



Viceprezidentka tiež uviedla, že viacerí svetoví lídri, s ktorými sa počas posledných mesiacov stretla, vyjadrili znepokojenie pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA a ohrozením americkej demokracie.



"Svetoví lídri ku mne prichádzali a vyjadrovali skutočné znepokojenie o týchto voľbách," povedala. Títo lídri podľa nej vedia, že to, či si Amerika udrží svoju demokraciu, bude mať vplyv na krajiny a ľudí na celom svete.



Demokrat Biden a republikán Trump si už počas primárok svojich strán zabezpečili dostatok delegátov na získanie straníckej nominácie do novembrových prezidentských volieb. Vznikli tým podmienky pre prvé prezidentské "odvetné" voľby od roku 1956.