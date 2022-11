Harrisová sa stretla so Si Ťin-pchingom, vyzvala na nutnú komunikáciu

Bangkok 19. novembra (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v sobotu vyzvala Čínu na otvorenú komunikáciu medzi oboma krajinami. Urobila tak počas krátkeho stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý pred niekoľkými dňami viedol rozsiahle rokovania s prezidentom USA Joeom Bidenom. TASR správu prevzala z agentúry AFP s odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu.



Stretnutie sa konalo popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v thajskom Bangkoku. Harrisová zdôraznila nutnosť udržiavať otvorené komunikačné linky a zodpovednej konkurencie medzi dvoma najväčšími ekonomikami, povedal predstaviteľ pod podmienkou anonymity.



Si Ťin-pching povedal, že dúfa v lepšie vzťahy so Spojenými štátmi. Stretnutie s prezidentom Bidenom zo začiatku tohto týždňa označil za "strategické a konštruktívne", uviedla podľa agentúry DPA čínska televízia CCTV.



"Verím, že obe strany ešte viac posilnia vzájomné porozumenie, obmedzia nedorozumenia a spoločne podporia návrat čínsko-amerických vzťahov naspäť na zdravú a stabilnú cestu," povedal Si Ťin-pching.



Biden sa v pondelok stretol so Si Ťin-pchingovi na indonézskom ostrove Bali. Dohodli sa, že "poveria vysokopostavených predstaviteľov", ktorí by mali diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce, okrem iného v oblasti klimatickej zmeny a udržania svetovej finančnej, zdravotnej a potravinovej stability.