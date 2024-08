Harrisová sa tisíckam stúpencov prihovorila na mítingu v štáte Nevada

Las Vegas 11. agusta (TASR) - Viceprezidentka USA a demokratická kandidátka v prezidentských voľbách Kamala Harrisová svojim stúpencom na predvolebnom mítingu v štáte Nevada v sobotu uviedla, že podporuje zrušenie daní z prepitného. Zaujala tak podobný postoj ako jej rival exprezident Donald Trump v snahe získať si na svoju stranu zamestnancov služieb, ktorí tvoria významnú zložku štátu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Nevada na západe Spojených štátov by mohla zohrať kľúčovú úlohu v prezidentských voľbách, ktoré sa v krajine budú konať 5. novembra. Harrisová do Nevady zavítala spolu so svojím demokratickým spolukandidátom Timom Walzom.



"Je to môj sľub všetkým tu, že keď budem prezidentkou, budem pokračovať v boji za pracujúce rodiny, vrátane zvyšovania minimálnej mzdy a odstránenia daní z prepitného pre zamestnancov služieb a v pohostinstve," uviedla Harrisová na mítingu v Las Vegas.



Ako ďalej dodala, bude pracovať na znížení spotrebiteľských cien, ako aj proti nespravodlivo vysokému nájomnému zo strany prenajímateľov podnikov. Usilovať sa bude podľa vlastných slov aj o to, aby veľké farmaceutické spoločnosti znížili ceny liekov.



Trump na mítingu v Las Vegas v júni vyhlásil, že bude požadovať ukončenie zdaňovania príjmov z prepitného, pripomína Reuters.



Harrisová spolu s Walzom v týchto vykonávajú kampaň v amerických štátoch Wisconsin, Michigan a Arizona. Všetky tri štáty sú charakteristické tým, že v prezidentských voľbách tradične váhajú medzi podporou republikánov či demokratov.



Podľa Harrisovej kampane prišlo na sobotňajší míting do Las Vegas viac než 12.000 ľudí. Polícia poslala preč zhruba 4000 ďalších, keďže ľuďom stojacim v rade prichádzalo nevoľno v dôsledku mimoriadne vysokých teplôt, ktoré sa v Nevade v sobotu vyšplhali až na 40 stupňov Celzia.



Úradujúca viceprezidentka USA v nedeľu odcestuje do San Francisca vo svojom domovskom štáte Kalifornia, kde sa plánuje zúčastniť na finančnej zbierke spoločne s bývalou predsedníčkou americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Na podujatí sa očakáva účasť zhruba 700 ľudí a podľa očakávania sa vyzbiera viac než 12 miliónov dolárov, uvádza Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa kampane.



Kamala Harrisová podľa najnovších prieskumov vedie v troch kľúčových štátoch pred republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom a celkovo má nad Trumpom náskok o päť percentuálnych bodov v pomere 42 ku 37 percentám.



V sobotu tiež uviedla, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku nebude zasahovať do nezávislej Americkej centrálnej banky (FeD), čo je v ostrom kontraste s vyjadreniami Trumpa, ktorý vo štvrtok povedal, že prezident by mal mať slovo pri rozhodnutiach centrálnej banky, dodáva Reuters.