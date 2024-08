Harrisová sa vráti do Washingtonu privítať prepustených Američanov

Washington 1. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová sa vráti z Houstonu do Washingtonu, aby privítala Američanov prepustených v rámci výmeny väzňov s Ruskom. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedol zdroj oboznámený s týmto plánom, píše TASR.



Harrisová sa vráti do Washingtonu po prednesení smútočného prejavu na bohoslužbe za zosnulú kongresmanku Sheilu Jacksonovú Leeovú v Houstone.



Vo štvrtok v Ankare došlo k rozsiahlej výmene väzňov medzi Ruskom, Bielorusom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom. Medzi osobami, ktoré Rusko prepustilo, boli aj traja americkí občania a jedna osoba so stálym pobytom v USA. Do vlasti sa vracajú napríklad novinár Evan Gershkovich či bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan.



Úradujúci americký prezident Joe Biden predošlý mesiac odstúpil z boja o znovuzvolenie a následne podporil Harrisovú ako svoju možnú náhradu. Táto 59-ročná politička už spustila kampaň. Podporu jej vyjadrili aj ďalší poprední predstavitelia demokratov a aj bývalí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton s manželkami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou. Harrisovú musia ešte ako kandidátku oficiálne potvrdiť delegáti Demokratickej strany.



Viceprezidentka uviedla, že má podporu dostatočného počtu delegátov zjazdu Demokratickej strany. Strana plánuje nominovať svojich kandidátov na prezidenta a viceprezidenta nasledujúci týždeň.