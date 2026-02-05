< sekcia Zahraničie
Harrisová si aktivovala účet na platforme X z čias volieb
Autor TASR
Washington 5. februára (TASR) - Bývalá viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová vo štvrtok premenovala a opätovne spustila jeden zo svojich hlavných účtov na sociálnych sieťach, ktorý v minulosti slúžil na oslovenie mladých voličov. Tento krok vyvolal špekulácie o jej ďalšej možnej kandidatúre na post prezidentky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Som z toho naozaj nadšená,“ povedala neúspešná demokratická kandidátka v prezidentských voľbách z roku 2024 vo videu na premenovanom účte @headquarters_67. Ide o odkaz na internetový slangový výraz „6-7“, ktorý sa stal v posledných mesiacoch populárnym medzi mladými ľuďmi.
Účet na platforme X, pôvodne pod názvom „KamalaHQ“, bol neaktívny od 5. novembra 2024 - dňa volieb, v ktorých napokon zvíťazil súčasný prezident Donald Trump.
Harrisová vo videu informovala, že tento účet bude poskytovať informácie mladým Američanom a slúžiť na vyzdvihnutie „niektorých z našich veľkých odvážnych vodcov“ vrátane volených úradníkov a osobností občianskej spoločnosti.
Na základe výsledkov viacerých prieskumov by sa Harrisová mohla stať kandidátkou Demokratickej strany v prezidentských voľbách v roku 2028, píše AFP. Aj samotná niekdajšia prokurátorka a senátorka za štát Kalifornia minulý rok uviedla, že svoju opätovnú kandidatúru nevylučuje.
Harrisová mala najkratšiu prezidentskú kampaň v modernej histórii USA. Trvala presne 107 dní, čo je aj názov jej memoárov. V knihe obviňuje Bidenov tím, že ju nepodporil, keď bola viceprezidentkou Spojených štátov. Tento post zastávala ako prvá žena a zároveň aj ako prvá Američanka černošského a ázijského pôvodu.
