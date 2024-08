O výmene väzňov spolu telefonovali aj Harrisová s Navaľnou

Washington/Praha 2. augusta (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová sa po prepustení 16 politických väzňov z ruských väzníc telefonicky spojila s Julijou Navaľnou, vdovou po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom.



Ako v piatok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Harrisová v rozhovore privítala prepustenie politických väzňov a potvrdila, že bude naďalej podporovať tých, ktorí bojujú za slobodu v Rusku a na celom svete.



Ocenila súčasne odvahu Navaľnej pokračovať v práci svojho manžela pre spravodlivosť a právny štát v Rusku, uviedol Biely dom vo svojom vyhlásení.



Harrisová sa s Navaľnou stretla aj vo februári 2024 na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Ich schôdzka sa odohrala len niekoľko hodín po tom, ako sa objavili správy o Navaľného smrti vo väzení na ruskej Sibíri.



Okrem toho Harrisová napísala o Navaľnej článok do špeciálneho vydania časopisu TIME venovaného 100 najvplyvnejším ľuďom roku 2024, ako ich vytipovala rozhlasová stanica Hlas Ameriky.



Navaľná ešte pred kontaktom s Harrisovou označila prepustenie politických väzňov z ruských väzníc za veľké šťastie.



"Každý prepustený politický väzeň je obrovským víťazstvom a radosťou. Nikto by nemal byť Putinovým rukojemníkom, byť mučený a zomrieť v Putinovom väzení," napísala vo svojom príspevku na platforme X.



V rámci najväčšej výmeny väzňov medzi Západom a Moskvou od studenej vojny sa dostali na slobodu traja Američania, päť nemeckých občanov a sedem ruských občanov - odporcov politiky Kremľa - väznených v Rusku vrátane viacerých spolupracovníkov Navaľného.



Navaľná vo svojom statuse dodala, že "stále treba bojovať" za prepustenie Daniela Cholodného, Vadima Kobzeva, Alexeja Lipcera a Igora Sergunina. Ubezpečila, že exilová opozícia urobí všetko pre to, aby dosiahla ich prepustenie.