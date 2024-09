Harrisová tesne vedie v predvolebnom prieskume v 7 kľúčových štátoch

Washington 27. septembra (TASR) - Demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová má v novom predvolebnom prieskume tesný náskok pred svojím republikánskym rivalom Donaldom Trumpom v šiestich štátoch USA, známych ako swing states. V siedmom z týchto štátov je súboj doposiaľ vyrovnaný. Vyplýva to z piatkových výsledkov prieskumu agentúry Bloomberg News a spoločnosti Morning Consult, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Náskok Harrisovej sa vo viacerých štátoch pohybuje na hodnote štatistickej chyby, čo naznačuje, že o výsledku novembrových volieb by mohol rozhodnúť najtesnejší rozdiel.



Podľa prieskumu vedie demokratická kandidátka nad Trumpom v Nevade o sedem percent, v Pensylvánii o päť percent, v Severnej Karolíne o dve percentá a v štátoch Arizona, Michigan a Wisconsin o tri percentá. V Georgii bol výsledok nerozhodný.



V týchto siedmich štátoch má Harrisová medzi pravdepodobnými voličmi náskok o celkovo približne tri percentuálne body, čo je o dva viac ako minulý mesiac. Štyridsaťsedem percent opýtaných si zároveň myslí, že viceprezidentka vyhrá voľby bez ohľadu na to, či ju podporia v porovnaní s približne 40 percentami opýtaných, ktorí uvádzajú, že by zvíťazil Trump.



Prieskum denníka New York Times v kľúčových štátoch, ktorý zverejnili v pondelok, ukázal, že republikánsky kandidát tesne vedie v Arizone, Georgii a Severnej Karolíne.



Podľa prieskumu Bloomberg si Trump udržiava náskok pred Harrisovou v oblasti ekonomiky, no rozdiel sa zmenšuje a v súčasnosti predstavuje štyri percentá. Vedie aj v otázke imigrácie so 14 percentami.



Prieskum sa konal od 19. do 25. septembra v online priestore a zúčastnilo sa na ňom 6165 registrovaných voličov v siedmich kľúčových štátoch. Pravdepodobných voličov bolo 5692. Štatistická chyba pre registrovaných aj pravdepodobných voličov predstavuje zhruba jeden percentuálny bod.



Štatistická chyba sa pohybovala na hodnote troch percentuálnych bodov v Arizone, Georgii, Michigane, Severnej Karolíne, Pensylvánii a vo Wisconsine a v Nevade dosahovala štyri percentá.