Harrisová: Trump nepreukáže transparentnosť nezverejnením záznamov

Washington 13. októbra (TASR) - Prezidentská kandidátka demokratov Kamala Harrisová v sobotu uviedla, že pokiaľ jej republikánsky protikandidát Donald Trump nezverejní svoje zdravotné záznamy, prejaví tým nedostatok transparentnosti. Podrobná správa o Harrisovej zdravotnom stave sa sprístupnila s jej súhlasom už v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Podľa mňa je zrejmé, že jeho tím prinajmenšom nechce, aby Američania vedeli všetko o tom, kým je," povedala Harrisová reportérom na adresu Trumpa.



Zdravotný stav viceprezidentky USA je pritom výborný a je schopná vykonávať funkciu prezidenta USA, uvádza lekárska správa, v ktorej Harrisovej ošetrujúci lekár Joshua R. Simmons zhrnul jej anamnézu.



Podľa lekárskej správy má Harrisová sezónne alergie, pre ktoré už tri roky podstupuje imunoterapiu na zmiernenie príznakov. Je krátkozraká, a preto nosí kontaktné šošovky. Pravidelne užíva vitamín D3, ktorý podporuje fixáciu vápnika v kostiach.



Viceprezidentka Harrisová má napriek svojmu nabitému programu aktívny a zdravý životný štýl vrátane denných aeróbnych cvičení, píše sa ďalej v správe. Podľa lekára pacientka prijíma veľmi zdravú stravu a nefajčí. Alkohol pije "len príležitostne a s mierou".



Harrisovej posledné fyzické vyšetrenie a rutinné vyšetrenie krvi z apríla nevyvolali podľa doktora žiadne dôvody na obavy. "Má fyzickú a duševnú odolnosť potrebnú na úspešné vykonávanie povinností prezidenta, šéfa exekutívy a najvyššieho veliteľa," konštatuje sa v Simmonsovej správe.



Agentúra AP vo svojej správe konštatovala, že zverejnenie tejto správy o zdravotnom stave má za cieľ poukázať na kontrast medzi 59-ročnou demokratickou nominantkou a jej 78-ročným republikánskym rivalom Donaldom Trumpom, ktorý by sa mohol stať najstarším človekom zvoleným do funkcie prezidenta USA.



Trump pritom zverejňuje o svojom zdravotnom stave relatívne málo podrobných informácií, a inak tomu nebolo ani po júlovom atentáte, pri ktorom mal poranené ucho.



Hovorca Trumpovho štábu Steven Cheung vo vyhlásení uviedol, že exprezident dobrovoľne zverejnil aktualizované zdravotné údaje od svojho osobného lekára, ako aj podrobné správy od doktora Ronnyho Jacksona, ktorý ho liečil po prvom pokuse o atentát. "Všetci dospeli k záveru, že je (Trump) v perfektnom zdravotnom stave na to, aby sa stal najvyšším veliteľom," dodal Cheung.



V roku 2015, keď bol Trump zvolený za prezidenta USA, odmietol zverejniť akékoľvek podrobné informácie o svojom zdravotnom stave. Verejnosť sa musela uspokojiť s niekoľkými riadkami od jeho ošetrujúceho lekára, ktorý ubezpečoval, že Trump "bude najzdravším človekom, aký bol kedy zvolený za prezidenta".



V novembri 2023 Trump zverejnil na sociálnych sieťach list, v ktorom jeho lekár Bruce Aronwald uviedol, že Trumpov celkový zdravotný stav je vynikajúci. "Jeho fyzické testy boli v norme a jeho kognitívne testy výnimočné," napísal Aronwald. V zverejnenom liste však neuviedol žiadne podrobnosti na podporu svojich tvrdení: ani Trumpovu hmotnosť, krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi alebo výsledky akýchkoľvek testov.