Harrisová: Trumpove vyjadrenia o Hitlerovi sú mimoriadne nebezpečné

Washington 24. októbra (TASR) - Viceprezidentka Kamala Harrisová v stredu kritizovala exprezidenta Donalda Trumpa a označila ho za "čoraz nepríčetnejšieho". Trumpove vyjadrenia o Adolfovi Hitlerovi, o ktorých informoval bývalý šéf exprezidentovej kancelárie, zároveň označila za "neuveriteľne nebezpečné". TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Kritika zo strany demokratickej kandidátky prišla v čase, keď do prezidentských volieb v USA zostáva už len 13 dní. Harrisová vystúpila pred svojou rezidenciou vo Washingtone po tom, čo bývalý šéf Trumpovej prezidentskej kancelárie John Kelly zverejnil informácie o obdive exprezidenta voči nacistickému diktátorovi a jeho armáde.



"Je naozaj znepokojujúce a neuveriteľne nebezpečné, že sa Donald Trump odvoláva na Adolfa Hitlera, muža, ktorý je zodpovedný za smrť šiestich miliónov Židov a státisícov Američanov," povedala Harrisová. "Toto všetko je dôkazom toho, kým Donald Trump v skutočnosti je," zdôraznila.



Podľa Kellyho spadá republikánsky kandidát pod definíciu "fašistu", píše AFP. Trump údajne poznamenal, že "Hitler urobil viacero dobrých vecí" a že namiesto americkej armády chce lojálnych "generálov, akých mal Hitler".



Trump sa nedávno tiež opätovne sťažoval na existenciu "vnútorného nepriateľa". Harrisová na to reagovala slovami, že "každý, kto odmietne pokľaknúť alebo sa ho odváži kritizovať, by sa v jeho mysli kvalifikoval ako vnútorný nepriateľ. Sudcovia, novinári, či nestranní volební úradníci."



Harrisová preto varovala, že ak by bol Trump zvolený, každého, kto mu nebude verný, by mohol postihnúť trest, uvádza AP. "Záver je teda nasledovný, vieme, čo chce Donald Trump. Chce nekontrolovanú moc," dodala viceprezidentka.