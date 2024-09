Harrisová uistila Zelenského, že jej podpora Ukrajiny je neochvejná

Washington 26. septembra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vo štvrtok vo Washingtone ubezpečila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jej "podpora ľudu Ukrajiny je neochvejná". Informovala o tom agentúra AFP, uvádza TASR.



"Ukrajinský ľud statočne bráni svoje domovy a svoju vlasť, svoju slobodu a demokraciu proti brutálnemu diktátorovi," povedala Harrisová na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaniach v Bielom dome.



Harrisová zároveň kritizovala tých, ktorí by Ukrajinu prinútili vzdať sa veľkej časti svojho územia a požadovali by, aby akceptovala svoju neutralitu.



"Tieto návrhy sú rovnaké ako návrhy (ruského prezidenta Vladimira) Putina. A povedzme si jasne, že to nie sú návrhy pre mier. Sú to návrhy na kapituláciu," vyhlásila.



Dodala, že ľudia, ktorí to navrhujú a podporujú, sú aj v USA. Podľa Harrisovej sú takéto návrhy nebezpečné a neprijateľné. Podľa AFP šlo o narážku na Harrisovej protikandidáta v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, republikána Donalda Trumpa.



Harrisová opäť pripomenula, že vojnu na Ukrajine môže ukončiť ruský prezident Vladimir Putin, keď nariadi stiahnutie ruských jednotiek z ukrajinského územia.



Viceprezidentka USA tiež zopakovala, že o konci vojny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajiny.



Zelenského stretnutie s Harrisovou sa uskutočnilo po tom, ako sa ukrajinský líder v Bielom dome zišiel s dosluhujúcim prezidentom USA Joeom Bidenom a podľa spravodajskej televízie CNN naznačilo Zelenského odhodlania nadviazať s Harrisovou tesnú spoluprácu, ak by vyhrala novembrové prezidentské voľby v USA.



Kamala Harrisová sa už pred stretnutím so Zelenským vyjadrila, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku USA bude pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.