K. Harrisová: USA chcú s Ruskom rokovať

Mníchov 19. februára (TASR) - Spojené štáty sú naďalej otvorené rokovaniach s Ruskom, avšak prípadná ruská invázia na Ukrajinu by mala pre Moskvu "tvrdé a rýchle" dôsledky. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to v sobotu uviedla americká viceprezidentka Kamala Harrisová.



"Sme stále otvorení diplomatickému riešeniu. Ale ak to nebude fungovať, bude to mať následky. A tie budú tvrdé a rýchle," vyhlásila Harrisová, ktorú citovala agentúra DPA.



Viceprezidentka varovala, že po prípadnej ruskej invázii budú nasledovať nielen ekonomické sankcie, v dôsledku ktorých Rusko utrpí "bezprecedentné" finančné straty, ale aj vojensko-bezpečnostné opatrenia pri ruských hraniciach.



"Nezastavíme sa pri hospodárskych krokoch. Ešte viac posilníme ochranu krajín na východnom krídle NATO," povedala Harrisová podľa agentúry AFP.



V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začala v piatok a potrvá do nedele. Medzi účastníkmi tohto prestížneho podujatia sú aj šéf NATO Jens Stoltenberg, predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník OSN António Guterres, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nemecký kancelár Olaf Scholz či britský premiér Boris Johnson.



Zástupcovia Ruska na konferencii chýbajú; podľa agentúry DPA do Mníchova nepricestovala ruská delegácia po prvý raz od roku 1991.