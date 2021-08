USA poskytnú Vietnamu ďalší milión vakcín, informovala Harrisová

Hanoj 25. augusta (TASR) - Spojené štáty poskytnú Vietnamu ďalší milión dávok vakcíny proti koronavírusu, oznámila v stredu americká viceprezidentka Kamala Harrisová na návšteve tejto ázijskej krajiny, ktorá zápasí s nárastom nákazy a nízkou zaočkovanosťou.



Harrisová počas stretnutia s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom spresnila, že tieto vakcíny začnú prichádzať do Vietnamu do 24 hodín. USA s nimi krajine darovali celkovo šesť miliónov dávok vakcín, pričom ju tiež finančne podporia pri rozšírení očkovacieho programu, boji proti covidu i príprave na budúce epidémie.



Nová pomoc patrí k sérii oznámení o nových partnerstvách s Vietnamom a podpore pre túto krajinu, ktoré USA vydali v čase týždňovej cesty Kamaly Harrisovej po juhovýchodnej Ázii. Tá je zameraná na posilňovanie vzťahov Washingtonu v indotichomorskom regióne, kde chcú Spojené štáty viac čeliť vplyvu Číny.



Harrisová sa na stretnutí s vietnamským prezidentom Ngyuen Xuan Phucom vyjadrila za vyslanie ďalšieho amerického vojenského plavidla do Vietnamu s cieľom prispieť k obrane jeho bezpečnostných záujmov v Juhočínskom mori. Ostro tiež kritizovala narušovanie spornej vodnej cesty Pekingom.



"Musíme nájsť spôsoby, ako vyvíjať tlak a ako zvýšiť tlak na Peking, aby dodržiaval Dohovor OSN o morskom práve, a postaviť sa proti jeho zastrašovaniu a nadmerným nárokom," uviedla Harrisová, ktorá je vôbec prvou viceprezidentkou USA na návšteve Vietnamu.



Podporila súčasne pozdvihnutie súčasného komplexného partnerstva s Vietnamom na strategické partnerstvo, čo poukazuje na prehlbujúce sa vzťahy oboch niekdajších nepriateľov.