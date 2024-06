Harrisová uznala, že Biden mal v predvolebnej debate pomalý štart

Washington 28. júna (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová uviedla, že americký prezident Joe Biden mal "pomalý štart", no "silný záver" v štvrtkovej predvolebnej debate, v ktorej sa stretol s exprezidentom USA Donaldom Trumpom. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Začiatok bol pomalý, to je jasné každému. Nebudem o tom diskutovať," povedala Harrisová pre televíziu CNN. "Ľudia môžu diskutovať o štýle, ale v konečnom dôsledku tieto voľby a to, kto bude prezidentom Spojených štátov, musia byť o podstate a kontrast je jasný," dodala v súvislosti s Bidenovým výkonom.



Američania by sa mali podľa viceprezidentky sústrediť na to, čo Biden spravil pre krajinu počas svojho pôsobenia v prezidentskom úrade a nie na jeho vystúpenie v debate.



Predvolebná debata sa uskutočnila v sídle televízie CNN v Atlante v americkom štáte Georgia. Na jej začiatku si kandidáti nepodali ruky.



Agentúra AP skonštatovala, že 81-ročný Biden podal v debate nevyrovnaný výkon, čím potvrdil obavy mnohých Američanov, že je príliš starý na výkon funkcie prezidenta. Počas svojich vyjadrení sa často zastavoval a miestami mu nebolo rozumieť. To sa Trump snažil využiť vo svoj prospech. "Neviem, čo na konci povedal. A myslím, že to nevie ani on," reagoval na jednu z prezidentových odpovedí.