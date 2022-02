Harrisová: Ak Rusko zaútočí, musíme byť pripravení zaviesť sankcie

Mníchov 21. februára (TASR) - Európski spojenci by v prípade ruskej invázie na Ukrajinu mali byť pripravení na zavedenie tvrdých ekonomických sankcií voči Moskve. Po účasti na víkendovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to povedala americká viceprezidentka Kamala Harrisová. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AP.



"Hovoríme tu o potenciálnej vojne v Európe," povedala Harrisová médiám v nedeľu večer pred odletom do Washingtonu. Podľa americkej viceprezidentky sa Európa v súčasnosti nachádza v najväčšej bezpečnostnej kríze od konca druhej svetovej vojny.



Harrisová v Mníchove európskym spojencom prízvukovala, že starý kontinent čelí "priamej bezpečnostnej hrozbe". Z tohto dôvodu viceprezidentka USA verí, že v otázke zavedenia ekonomických sankcií voči Rusku existuje medzi účastníkmi konferencie zhoda.



Americký prezident Joe Biden žiada, aby boli európski spojenci v prípade ruského útoku na Ukrajinu pripravení zaviesť voči Moskve tvrdé sankcie. Zavedenie ekonomických opatrení voči Rusku by podľa Harrisovej pravdepodobne znamenalo ekonomické straty aj pre USA a to najmä v oblasti energetiky.



Biden má vo štvrtok naplánované online stretnutie s lídrami zoskupenia G7 o situácii na Ukrajine. Tento týždeň by sa mal tiež v Európe stretnúť americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov za predpokladu, že dovtedy nedôjde k napadnutiu Ukrajiny zo strany Ruska.



Rusko pri ukrajinských hraniach zhromaždilo podľa západných predstaviteľov okolo 150.000 vojakov. Moskva údajné plánovanie invázie popiera a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie (NATO).