Harrisová vyjadrila podporu Bidenovi

Boston 21. júla (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu vyjadrila podporu prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie aj napriek stupňujúcim sa výzvam na odstúpenie z kampane. TASR informuje podľa agentúr AP, Reuters a stanice CNN.



"Tieto voľby vyhráme," povedala Harrisová na podujatí v obci Provincetown v americkom štáte Massachusetts, cieľom ktorého bolo získať finančné prostriedky na kampaň Demokratickej strany. "Nebude to ľahké, sme však skupina ľudí, ktorá si uvedomuje, že všetko zmysluplné si vyžaduje tvrdú prácu," povedala.



Organizátori oznámili, že na podujatí v Provincetown sa podarilo vyzbierať viac než dva milióny dolárov, píše CNN.



Viacerí darcovia a podporovatelia Demokratickej strany však stiahli svoju podporu pre kampaň v reakcii na narastajúce znepokojenie v spojitosti s Bidenovou kandidatúrou, dodáva táto stanica. To vyvolalo vážne obavy o ďalšom fungovaní kampane.



Reuters pripomína špekulácie, podľa ktorých by Harrisová mohla nahradiť Bidena ako kandidátka. Viceprezidentka však v sobotu Bidenovi vyjadrila úplnú podporu v jeho úsilí o Biely dom. "Bojuje za Američanov," uviedla.



Prezident Biden je v súčasnosti v izolácii z dôvodu nákazy covidom. V piatok však vyjadril odhodlanie zvíťaziť v novembrových prezidentských voľbách a sľúbil, že na budúci týždeň bude v kampani pokračovať.