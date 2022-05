Harrisová vyjadrila podporu USA krajinám juhovýchodnej Ázie z ASEAN-u

Washington 13. mája (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v piatok na mimoriadnom summite s lídrami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vyjadrila dlhodobú oddanosť Spojených štátov voči týmto štátom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Naša vláda oceňuje životne dôležitý strategický význam vášho regiónu, úlohy, ktorá bude časom narastať," povedala Harrisová v priestoroch amerického ministerstva zahraničných vecí.



Spojené štáty ako tichomorská krajina sa budú podľa jej slov v oblasti juhovýchodnej Ázie angažovať aj naďalej.



Americká vláda počas summitu s krajinami ASEAN-u sľúbila 150 miliónov dolárov v rámci novej iniciatívy, ktorá zahŕňa podporu námornej bezpečnosti. USA takisto do oblasti juhovýchodnej Ázie vyšlú loď na pomoc v boji proti nezákonnému rybolovu a inej trestnej činnosti.



Prezident USA, ktorý tento neformálny summit organizuje, sa lídrom krajín ASEAN-u prihovorí neskôr v piatok. Vo štvrtok ich pozval na večeru do Bieleho domu, kde sa podávalo pošírované kura, ravioli a vanilková zmrzlina, píše AFP.



Bidenova administratíva sa usiluje preukázať nepretržitý záujem o oblasť juhovýchodnej Ázie po tom, čo sa mesiace zameriava na odvrátenie ruskej invázie na Ukrajine, konštatuje AFP. Biden pri nástupe do úradu v januári 2020 tvrdil, že jeho hlavnou prioritou v zahraničnej politike bude globálna konkurencia s Čínou. Tá Spojené štáty predstihla v pozícii hlavného obchodného partnera krajín juhovýchodnej Ázie a v tejto oblasti podniká dôrazné kroky.



Členmi ASEAN-u sú Brunej, Filipíny, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Singapur, Thajsko a Vietnam.