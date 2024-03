Harrisová vyzvala na okamžité prímerie v Pásme Gazy

Washington 4. marca (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v nedeľu vyzvala na okamžité prímerie v Pásme Gazy a dôrazne naliehala na Izrael, aby povolil väčšie dodávky pomoci do palestínskej enklávy na zmiernenie "humanitárnej katastrofy" a neľudských podmienok, ktorým čelia Palestínčania. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Vzhľadom na nesmierny rozsah utrpenia v Gaze je potrebné okamžite uzavrieť dohodu o prímerí aspoň na najbližších šesť týždňov, ktorá je v súčasnosti na stole," povedala Harrisová. Zároveň vyzvala hnutie Hamas, aby súhlasilo s dohodou a prepustilo rukojemníkov zajatých počas útoku zo 7. októbra.



"Ľudia v Gaze hladujú. Podmienky sú neľudské a naša spoločná ľudskosť nás núti konať... Izraelská vláda musí urobiť viac pre výrazné zvýšenie prílevu pomoci. Žiadne výhovorky," uviedla. Podľa jej slov "musí Izrael otvoriť nové hraničné priechody" a "nesmie zavádzať žiadne zbytočné obmedzenia na poskytovanie pomoci".



Išlo dosiaľ o jedno z najostrejších vyjadrení amerického predstaviteľa smerom k Izraelu týkajúce sa zlepšenia podmienok v Pásme Gazy, všíma si Reuters.



Izrael v nedeľu bojkotoval rokovania v Káhire o novej dohode o prímerí po tom, ako Hamas odmietol jeho požiadavku na predloženie úplného zoznamu rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, napísal spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na nemenovaného vládneho úradníka.



"Hamas tvrdí, že chce prímerie. Dohoda je na stole... Uzavrime prímerie. Spojme rukojemníkov s ich rodinami. A poskytnime okamžitú pomoc obyvateľom Gazy," dodala americká viceprezidentka.