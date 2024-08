Harrisová vyzvala Trumpa, aby mal po celý čas debaty zapnutý mikrofón

Washington 31. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyzvala v sobotu svojho republikánskeho súpera v prezidentských voľbách, Donalda Trumpa, aby mal počas ich nadchádzajúcej televíznej debaty zapnutý po celý čas mikrofón. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nominantka demokratov a bývalý americký prezident už súhlasili, že sa zúčastnia spoločnej debaty, ktorá prebehne 10. septembra a odvysiela ju stanica ABC News.



"Donald Trump sa skláňa pred svojimi poradcami, ktorí mu nedovalia ísť do debaty so zapnutým mikrofónom. Ak mu nedôveruje jeho vlastný tím, tak mu nemôžu určite dôverovať ani Američania," napísala Harrisová na sociálnej sieti X.



"Kandidujeme na post prezidenta Spojených štátov. Poďme debatovať transparentným spôsobom - s mikrofónmi zapnutými po celý čas," dodala.



Zapnuté mikrofóny môžu kandidátovi pomôcť ale aj uškodiť zachytením komentárov, ktoré nie sú vždy určené pre verejnosť. Vypnuté mikrofóny majú tiež počas debaty zabrániť tomu, aby si kandidáti skákali do reči, konštatuje Reuters.



Trump uviedol, že by mal radšej mikrofón zapnutý po celý čas a že sa mu nepáčilo vypínanie mikrofónov počas poslednej debaty s niekdajším prezidentským kandidátom Joeom Bidenom. Trumpov volebný tím však deklaroval, že už bolo dohodnuté, že budú počas septembrovej debaty platiť rovnaké pravidlá ako počas debaty s Bidenom, keď boli mikrofóny vypnuté.



V prípade uskutočnenia septembrovej debaty sa Harrisová a Trump počas nej proti seba prvýkrát postavia od odstúpenia amerického prezidenta Joea Bidena z prezidentského súboja po jeho slabom výkone v júnovej debate s Trumpom, ktorú odvysielala stanica CNN.



Začiatkom októbra by mala zase stanica CBS News odvysielať debatu medzi kandidátom demokratov na amerického viceprezidenta Timom Walzom a jeho republikánskym súperom JD Vanceom, pripomína Reuters.