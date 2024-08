Harrisová oficiálne získala nomináciu demokratov do volieb

Washington 6. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová oficiálne získala nomináciu americkej Demokratickej strany za jej kandidátku do novembrových prezidentských volieb. Vyplýva to z výsledkov virtuálneho hlasovania delegátov demokratov, ktoré sa skončilo v pondelok večer miestneho času. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Harrisová, ktorá má afroamerický aj ázijský pôvod, sa stala prvou prezidentskou kandidátkou demokratov inej ako bielej farby pleti. O jej nominácii hlasovali delegáti Demokratickej strany od minulého štvrtka do pondelka. Podľa výsledkov zverejnených tesne pred polnocou miestneho času získala 99 percent hlasov delegátov.



Už v piatok však prekročila hranicu, ktorá jej zabezpečila potrebnú väčšinu hlasov na zisk oficiálnej nominácie, a teda volebnej kandidatúry, za čo sa bezprostredne aj poďakovala.



Nomináciu oficiálne prijme na zjazde strany, ktorý sa bude konať 19. až 22. augusta v Chicagu. V novembrových prezidentských voľbách sa tak stane súperkou republikánskeho kandidáta, exprezidenta Donalda Trumpa.



Úradujúci demokratický americký prezident Joe Biden odstúpil predošlý mesiac z boja o znovuzvolenie a podporil Harrisovú ako svoju náhradníčku. Táto 59-ročná politička následne spustila predvolebnú kampaň. Podporu jej vyjadrili poprední predstavitelia demokratov a aj bývalí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton s manželkami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou.