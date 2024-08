Harrisová zúžila výber kandidáta na viceprezidenta na dve mená

Washington 6. augusta (TASR) - Pravdepodobná kandidátka Demokratickej strany v amerických prezidentských voľbách Kamala Harrisová zúžila výber potenciálneho kandidáta na viceprezidenta na dve mená - guvernéra Pensylvánie Josha Shapira a jeho kolegu z Minnesoty Tima Walza. Očakáva sa, že svoje rozhodnutie oznámi v utorok, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Harrisová oficiálne získala nomináciu strany do novembrových prezidentských volieb z pondelka na utorok, kedy sa skončilo virtuálne hlasovanie delegátov strany. Očakáva sa, že Harrisová vystúpi spolu so svojím spolukandidátom na podujatí vo Filadelfii v utorok večer.



Päťdesiatjedenročný Shapiro je stúpajúcou hviezdou strany so silným kreditom vo svojom domovskom štáte. Pensylvánia predstavuje pre kandidátov potencionálnych 19 hlasov voliteľov, čo z nej robí silný štát. Šesťdesiatročný Walz pôsobí ako guvernér v štáte s 10 hlasmi voliteľov, ktorý je pevne demokratický a preukázateľne oslovuje voličov bielej farby pleti z vidieka. V posledných rokoch však vo veľkej miere hlasovali za republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.



Američania sa pri rozhodovaní o svojej voľbe zvyčajne zameriavajú na osobu v čele kandidátky, píše Reuters. Kandidáti na viceprezidentov môžu svojim partnerom pomôcť alebo uškodiť na základe svojej minulosti, popularity v domovskom štáte a schopnosti ovplyvniť dôležité skupiny voličov.



Harrisová má afroamerický aj ázijský pôvod a bude prvou prezidentskou kandidátkou demokratov inej ako bielej farby pleti. O jej nominácii hlasovali delegáti Demokratickej strany od minulého štvrtka do pondelka. Podľa výsledkov zverejnených tesne pred polnocou miestneho času ju podporilo 99 percent z nich. Potrebnú väčšinu hlasov na zisk nominácie získala už v piatok.



Nomináciu oficiálne prijme na zjazde strany 19. až 22. augusta v Chicagu. V novembrových prezidentských voľbách sa tak stane súperkou republikánskeho kandidáta, exprezidenta Donalda Trumpa.



Úradujúci americký prezident Joe Biden odstúpil predošlý mesiac z boja o znovuzvolenie a podporil Harrisovú ako svoju náhradníčku. Táto 59-ročná politička následne spustila predvolebnú kampaň. Podporu jej vyjadrili poprední predstavitelia demokratov a aj bývalí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton s manželkami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou.