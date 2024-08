Harrisovej kampaň podľa FBI čelila vplyvovej operácii zo zahraničia

Washington 14. augusta (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v júli informoval kampaň viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej, že sa stala terčom vplyvovej operácie zo zahraničia. V utorok to povedal člen volebného tímu, uvádza TASR podľa správy agentúry AFP.



"Máme zavedené robustné opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a nie sme si vedomí žiadneho narušenia bezpečnosti našich systémov v dôsledku týchto snáh," uviedol nemenovaný predstaviteľ s tým, že za operáciou podľa FBI stojí zahraničný aktér.



Nezaznačil, ktorá cudzia mocnosť stála za týmto pokusom, uviedol však, že kampaň je naďalej v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní.



Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte v pondelok varovalo Irán pred dôsledkami prípadného zasahovania do novembrových prezidentských volieb. FBI v ten istý deň potvrdila spustenie vyšetrovania v prípade podozrenia z hackerských útokov na kampaň prezidenta USA Joea Bidena, Harrisovej aj republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.



Trumpov tím v sobotu naznačil, že ho v júni napadli Iránom podporované hackerské skupiny, pričom sa im podarilo získať len verejne dostupné informácie vrátane spisu o Trumpovom spolukandidátovi J. D. Vanceovi. Vláda v Teheráne tieto obvinenia poprela.



Tvrdenia o zapojení Iránu prišli deň po tom, čo spoločnosť Microsoft vydala správu s podrobnosťami o pokusoch o zasahovanie do americkej predvolebnej kampane zo strany zahraničných aktérov.



V správe sa spomína aj iránska vojenská tajná služba, ktorá údajne v júni tohto roka zaslala e-mail vysokopostavenému predstaviteľovi USA, pričom išlo o tzv. phishing.