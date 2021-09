Harry a Meghan navštívili sídlo OSN a koncert Global Citizen Live

Na snímke speváčka Billie Eilish účinkuje na pódiu počas festivalu Global Citizen v sobotu 25. septembra 2021 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Princ Harry a Meghan Markle, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, hovoria na pódiu počas festivalu Global Citizen v sobotu 25. septembra 2021 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa v sobotu stretli s poprednou predstaviteľkou OSN Aminou Mohammedovou v newyorskom sídle organizácie. Práve prebieha jej najväčšie stretnutie, valné zhromaždenie, pripomenula tlačová agentúra AP.Manželia z britskej kráľovskej rodiny prišli do sídla OSN a rozprávali sa so zástupkyňou generálneho tajomníka Mohammedovou. Neskôr sa všetci traja objavili na koncerte Global Citizen Live v newyorskom Central Parku.V sobotu odštartovala 24-hodinová séria koncertov Global Citizen Live, ktoré sa odohrávajú vo viacerých svetových mestách. Populárni speváci ako Ed Sheeran, Billie Eilish či BTS chcú upozorniť na klimatické zmeny, nerovnomernú distribúciu vakcín či chudobu vo svete.povedala Meghan pri odchode zo sídla OSN.OSN vydala vyhlásenie, podľa ktorého Mohammmedová ocenila manželov za presadzovanie spravodlivého rozdelenia vakcín vo svete a vyzdvihla aj to, že obaja majú spoločné priority s OSN, napríklad klímu, ekonomické posilnenie žien, zapájanie mládeže a duševné zdravie.Organizácia Spojených národov (OSN) má práve každoročné valné zhromaždenie s účasťou svetových lídrov, aj keď manželia na ňom nevystúpili s prejavmi.Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan, niekdajšia Markleová, sa zapájala do práce agentúry OSN, ktorá podporuje ženy. Niekoľko rokov MeghanHarry navštívil v roku 2010 v New Yorku Detský fond OSN (UNICEF).Začiatkom tohto týždňa Harry a Meghan navštívili okrem iných miest v New Yorku školu, mrakodrap Svetového obchodného centra (WTC) a múzeum 11. septembra.Meghan a Harry účasťou na spomínanom koncerte podporili vyvážené rozdeľovanie vakcín. Akcia trvá 24 hodín a je plná hudobných hviezd. Koná sa od New Yorku či Paríža až po nigérijský Lagos a juhokórejský Soul.