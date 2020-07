Harry a Meghan sa dištancovali od novej knižnej biografie

Londýn 25. júla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa dištancovali od pripravovanej knihy o období, ktoré spolu strávili v kráľovskej rodine. Pár tvrdí, že pre inkriminovanú biografiu neposkytli žiadny rozhovor a nijakým spôsobom neprispeli do publikácie.



Informovala o tom v noci na sobotu tlačová agentúra Reuters.



Kniha s názvom "Finding Freedom" (Nachádzanie pravdy) vyjde v auguste a predpokladá sa, že osvetlí frustráciu prominentnej dvojice v súvislosti s kráľovským palácom a médiami.



"Táto kniha je založená na vlastných skúsenostiach jej autorov ako členov kráľovských tlačových zborov a ich vlastnom nezávislom spravodajstve," uviedol hovorca vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu.



Všeobecne sa očakáva, že publikácia z dielne novinárov Carolyn Durandovej a Omida Scobieho poskytne detaily o tom, ako Harry a Meghan cítili, že ich kráľovská inštitúcia nepodporila, píše denník The Telegraph.



Noviny The Times priniesli úryvky z avizovanej knihy, ktoré naznačujú rivalitu medzi členmi britskej kráľovskej rodiny, pričom Harry sa domnieva, že Meghan nebola u svojich niektorých príbuzných obľúbená. Iní sa podľa excerptov domnievali, že popularita páru mala byť "držaná na uzde".



Ako ďalej píše The Telegraph, kniha prezentuje Harryho a Meghan ako rozvratné sily so schopnosťou modernizovať monarchiu, od čoho ich odradila "sivé eminencia" a nepriateľsky naladené mediálne správy o ich súkromnom živote.



Pár momentálne žije so svojím 14-mesačným synom Archiem v Los Angeles po tom, ako sa v marci vzdal kráľovských povinností a upriamil pozornosť na vlastnú kariéru. Dvojica v januári oznámila, že plánuje viesť nezávislejší život a financovať sa sama.



Harry sa oženil s Meghan, bývalou americkou herečkou, v máji 2018.