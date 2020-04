Harry a Meghan už nebudú spolupracovať s bulvárnymi denníkmi

Londýn 20. apríla (TASR) - Princ Harry a jeho manželka Meghan v pondelok oznámili, že plánujú ukončiť spoluprácu s najväčšími britskými bulvárnymi denníkmi. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na britskú tlač.



Dvojica zverejnila list, v ktorom obviňuje bulvárne denníky - vrátane najpopulárnejších novín The Sun a Daily Mail - z publikovania článkov, ktoré boli "skreslené, nepravdivé alebo bezdôvodne invektívne".



Právnici zastupujúci Harryho a Meghan už v januári varovali britské médiá, aby neobťažovali pár po tom, ako oznámil, že sa osamostatní od kráľovskej rodiny. V januári totiž obaja prekvapili verejnosť správou, že sa už nebudú zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich oficiálneho postavenia a postupne chcú nadobudnúť finančnú nezávislosť.



Rozhodnutie o ukončení spolupráce sa týka 10 bulvárnych titulov a pridružených webových stránok, z ktorých čerpá informácie väčšina britskej verejnosti. Podľa novín The Guardian ide o bezprecedentný krok, ktorý do budúcna "ponecháva len veľmi malú šancu na prípadné uzmierenie."



V spomínanom liste sa ďalej uvádza, že Harry aj Meghan "rešpektujú slobodu tlače, avšak odmietajú byť naďalej predmetom zavádzania a poloprávd senzáciechtivého priemyslu."



Dvojica sa nedávno presťahovala do kalifornského Los Angeles, kde chce pracovať na svojej finančnej nezávislosti od kráľovskej rodiny.



Ešte koncom februára sa Harry a Meghan vzdali plánov na využívanie značky SussexRoyal. Rozhodli sa tak vzhľadom na britské pravidlá týkajúce sa využívania slova "royal" (kráľovský). Kráľovskú rodinu rozhodnutie Harryho a Meghan zasiahlo. Kráľovná Alžbeta II. vyhlásila, že by si želala, aby dvojica ostala plnohodnotnou súčasťou rodiny.