Harry a Meghan získali ocenenie za prínos k ochrane ľudských práv

New York 7. decembra (TASR) - Britský princ Harry s manželkou Meghan dostali ocenenie Ripple of Hope (Vlnka nádeje), ktoré udeľuje organizácia Roberta F. Kennedyho pre ľudské práva (RFKHR). Cenu získali za svoje úsilie na podporu rasovej rovnoprávnosti a psychického zdravia. TASR správu prevzala v stredu zo stanice BBC.



Ocenenia sa udeľovali na utorkovom slávnostnom galavečeri v New Yorku, ktorý moderoval herec Alec Baldwin.



Ocenenie Ripple of Hope tento rok okrem Harryho a Meghan dostali ešte štyria laureáti, medzi ktorými bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Vieme, že z vlnky nádeje sa môže stať vlna zmeny," uviedli Harry a Meghan v príhovore po získaní ocenenia. Dodali tiež, že "odvaha je silnejšia ako strach a láska mocnejšia ako nenávisť".



Robert F. Kennedy Human Rights je americká ľudskoprávna organizácia organizácia, ktorá vyvíja aktivity na podporu rasovej rovnoprávnosti, proti rodovo podmienenému násiliu a za zníženie počtu väzňov vo väzniciach v USA.



Ocenenie Ripple of Hope sa udeľuje tým osobnostiam či organizáciám, ktoré sa angažujú pri "ochrane rovnosti, spravodlivosti a ľudských práv".



Stanica BBC dodáva, že Harry a Meghan počas galavečera oznámili nadviazanie spolupráce medzi svojou nadáciou Archewell a Robert F. Kennedy Human Rights, v rámci ktorej sa budú udeľovať ocenenia za motívy rodovej rovnosti v študentských filmoch.



Galavečer sa uskutočnil deň pred štvrtkovou premiérou nového dokumentárneho seriálu na streamovacej platforme Netflix, v ktorom má princ Harry a jeho manželka Meghan hovoriť o zákulisnom dianí v britskej kráľovskej rodine pred tým, než sa dvojica presťahovala do USA, pripomína agentúra Reuters.