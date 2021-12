Harry a Meghan zverejnili prvú fotografiu svojej dcéry Lilibet

Londýn 24. decembra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan zverejnili prvú fotografiu svojho druhého potomka - dcéry Lilibet. Na predmetnej vianočnej snímke Meghan drží smejúce sa dieťa, informoval vo štvrtok denník The Guardian.



Túto fotografiu, na ktorej je aj Harry držiaci prvorodeného syna Archieho, zhotovil fotograf Alexi Lubomirski v lete tohto roku na kalifornskom sídle páru v Santa Barbare v americkom štáte Kalifornia.



Žiadne iné zábery šesťmesačnej Lilibet, pomenovanej po detskej prezývke britskej kráľovnej Alžbety II., neboli dosiaľ ešte zverejnené. Fotografie jej dvojročného brata Archieho sú takisto zverejňované len zriedka, pripomína The Guardian.



Pár potvrdil, že Vianoce strávi so svojimi deťmi vo svojom americkom domove, kam sa presťahoval v marci 2020.



Clarence House, londýnske sídlo princa Charlesa, jeho druhej manželky Camilly a (jeho syna) princa Williama, vo štvrtok potvrdil, že kráľovná strávi vianočné sviatky s Charlesom a Camillou.



Panovníčka uviedla, že počas Vianoc zostane na Windsorskom hrade; dôvodom je rýchle šírenie sa koronavírusového variantu omikron. Kráľovná počas Vianoc zvyčajne hostí svoju rodinu v Sandringhame v grófstve Norfolk.



Alžbeta tento rok zrušila aj tradičný predvianočný obed so svojou rozsiahlou rodinou, ktorý sa mal uskutočniť v utorok, píše The Guardian.



Buckinghamský palác (sídlo britskej panovníčky) vo štvrtok oznámil, že bohoslužba vďakyvzdania za život princa Philipa (manžela kráľovnej) - vojvodu z Edinburghu -, ktorý zomrel vo veku 99 rokov začiatkom apríla tohto roku, sa uskutoční na jar 2022 vo Westminsterskom opátstve v Londýne.



Lilibet Mountbattenová-Windsorová sa narodila v Kalifornii 4. júna 2021. V nástupníckej línii na britský trón zaujíma ôsme miesto. Jej starší brat Archie prišiel na svet 6. mája 2019.