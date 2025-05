Harvard nedostane granty, dokým nesplní požiadavky federálnej vlády

Washington 6. mája (TASR) - Nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva školstva v utorok uviedol, že Harvardova univerzita nezíska žiadne výskumné granty od federálnej vlády, dokým nesplní požiadavky administratívy prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Administratíva to podľa zdroja univerzite oznámila v liste adresovanom jej rektorovi Alanovi Garberovi. Podľa agentúry AP ide eskaláciu Trumpovho sporu s touto prestížnou vzdelávacou inštitúciou. Ministerstvo školstva už rozhodlo o pozastavení federálnych grantov pre Harvard vo výške 2,2 miliardy dolárov a Trump sa tiež snaží vysokú školu zbaviť štatútu inštitúcie oslobodenej od daní.



Predstaviteľ ministerstva školstva uviedol, že Harvard nedostane žiadne nové federálne granty, kým „nepreukáže, že univerzita je riadená zodpovedne“ a kým inštitúcia nesplní požiadavky administratívy vo viacerých oblastiach. AP upozorňuje, že rozhodnutie sa dotkne federálnych výskumných grantov, nie finančnej pomoci, ktorú dostávajú študenti na pokrytie školného a poplatkov.



Nemenovaný predstaviteľ kritizoval Harvard za „závažné zlyhania“, za ktoré považuje šírenie antisemitizmu na univerzite, rasovú diskrimináciu, upustenie od prísnych štandardov a názorovú rozmanitosť. Pokiaľ by Harvardova univerzita chcela opätovne získať nové granty, podľa zdroja by musela začať rokovať s federálnou vládou a preukázať, že splnil jej požiadavky.



Trump a jeho administratíva odôvodňujú svoj nátlak na Harvardovu a ďalšie univerzity tým, že ide o reakciu na údajne nekontrolovaný antisemitizmus a podporu palestínskej militantnej skupiny Hamas. Obvinenia prichádzajúce z Bieleho domu sú založené na kontroverziách a nepokojoch počas protestov proti vojne v Pásme Gazy, ktoré sa vlani konali na pôde viacerých univerzít a ich kampusov.



Trumpovi poradcovia tiež často vykresľujú americké univerzity ako bašty antikonzervatívnych síl a tento stav je podľa nich potrebné napraviť.