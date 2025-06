Harvard podal žalobu proti zákazu prijímať zahraničných študentov

Washington 6. júna (TASR) - Harvardova univerzita vo štvrtok podala žalobu proti nariadeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým zakázal vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na túto prestížnu školu. Podľa Harvardu je tento krok nezákonnou odvetou za to, že univerzita odmietla vyhovieť viacerým požiadavkám vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a AP.



„Toto nie je prvý pokus administratívy odtrhnúť Harvard od jeho zahraničných študentov... (Je) súčasťou koordinovanej a stupňujúcej sa kampane odplaty,“ uviedla univerzita v žalobe. Harvard tak rozšíril právne kroky, ktoré proti Trumpovej administratíve už v priebehu posledných týždňov podnikol.



Univerzita označila konanie amerického prezidenta za obchádzanie májového súdneho rozhodnutia, ktoré zablokovalo predošlé nariadenie Trumpovej administratívy zakazujúce Harvardu prijímať zahraničných študentov.



Rozhodnutie zablokovať vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu Trump odôvodnil najmä potrebou ochrany národnej bezpečnosti. Podľa Harvardu však tieto opatrenia nepodnikol „na ochranu záujmov Spojených štátov“ a univerzita ich označila za „vládnu pomstu“.



Zákaz má aktuálne platnosť šesť mesiacov, pričom vláda má do 90 dní rozhodnúť o jeho prípadnom ďalšom predĺžení. Dotkne sa približne 7000 zahraničných študentov.



Trump Harvard označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“ a jeho administratíva už proti univerzite podnikla viaceré kroky vrátane zníženia grantov.



Vedenie Harvardu tvrdí, že nariadenia Trumpovej administratívy vytvorili prostredie plné „hlbokého strachu, neistoty a zmätku“, v ktorom ho mnohí zahraniční študenti žiadajú o prestup na iné univerzity.