Harvardova univerzita obmedzí udeľovanie najlepších známok
V Spojených štátoch panujú obavy, že známka A, ktorou by mali byť študenti odmeňovaní za vynikajúcu prácu, stráca svoj význam.
Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Harvardova univerzita v stredu oznámila, že obmedzí počet najlepších známok, ktoré môžu profesori dávať študentom. Agentúra AFP napísala, že nadhodnocovanie študijných výsledkov je rozšíreným problémom v celom vysokoškolskom vzdelávaní v USA a jedna z najstarších amerických univerzít sa s ním takto snaží vysporiadať. Informuje o tom TASR.
V Spojených štátoch panujú obavy, že známka A, ktorou by mali byť študenti odmeňovaní za vynikajúcu prácu, stráca svoj význam, ak ju väčšina z nich dostáva ako samozrejmosť. Vzhľadom na to známky už nemajú pre zamestnávateľov alebo prijímacie komisie takú veľkú váhu pri posudzovaní toho, či je absolvent perspektívny uchádzač.
Na základe nového systému hodnotenia, ktorý má nadobudnúť platnosť v akademickom roku začínajúcom sa na jeseň 2027, bude môcť profesor na Harvardovej univerzite vo svojom kurze dať známku A najviac 20 percentám študentov, s možnosťou udelenia štyroch dodatočných. Limit pre počet známok A- a nižších stanovený nebude.
Za zmenu hlasovali predstavitelia univerzity v pomere hlasov 458 ku 201. Vo vyhlásení citovanom AFP reformu privítali.
„Toto je dôležité predovšetkým pre našich študentov. Známka A z Harvardovej univerzity im teraz, rovnako ako zamestnávateľom a vysokým školám, poskytne reálny obraz o tom, čo študent dosiahol,“ uviedli.
Najlepšie hodnotenie tvorilo v akademickom roku 2024-2025 približne dve tretiny všetkých známok udelených študentom bakalárskeho štúdia na Harvardovej univerzite. Reforma má tento pomer znížiť na úroveň z roku 2010, keď známky A dostala tretina študentov.
Samotným poslucháčom sa táto myšlienka nepáči, ako podľa AFP vyplýva z februárového prieskumu, v ktorom sa 85 percent z nich vyjadrilo, že sú proti novému systému hodnotenia.
Aj iné popredné americké univerzity, ako napríklad Princetonská a Cornellova, sa v minulosti pokúsili riešiť problém „nafukovania“ známok. V niektorých prípadoch však od tohto zámeru pre odpor upustili.
