Harvardovej univerzite pohrozili zákazom prijímať cudzincov

Washington 17. apríla (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu pohrozila prestížnej Harvardovej univerzite zákazom prijímať zahraničných študentov, pokiaľ inštitúcia nebude súhlasiť s vládnymi požiadavkami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Ak Harvard nedokáže preukázať, že v plnej miere spĺňa svoje ohlasovacie požiadavky, univerzita stratí právo prijímať zahraničných študentov,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré od inštitúcie žiada záznamy o „nelegálnych a násilných aktivitách“ jej zahraničných študentov. Známa univerzita nedávno odmietla Trumpove požiadavky podrobiť sa politickému dohľadu nad prijímaním nových študentov a zamestnancov či nad svojou politickou orientáciou.



Rektor univerzity Alan Garber vyhlásil, že univerzita odmieta „rokovať o svojej nezávislosti alebo ústavných právach“. Podľa Trumpovej administratívy trpia americké vysoké školy „nekontrolovateľným antisemitizmom“ a mali by zrušiť svoje programy diverzity pre podporu študentov patriacich k menšinám. Dôvodom sú minuloročné protesty na mnohých univerzitách proti vojne Izraela v Pásme Gazy.



Americké médiá CNN a The Washington Post informovali, že zástupcovia vlády zvažujú univerzite odobrať štatút inštitúcie oslobodenej od daní. Trump tento týždeň tiež nariadil zmraziť federálny príspevok vo výške 2,2 miliardy dolárov určený pre poprednú výskumnú inštitúciu. Prezident v stredu vyhlásil, že táto univerzita je „na smiech“.



„Harvard už nemožno považovať ani za dôstojné miesto pre vzdelávanie a nemal by byť zaradený do žiadneho zoznamu najlepších univerzít alebo vysokých škôl sveta. Harvard je na smiech, učí nenávisť a hlúposti a už by nemal dostávať verejné financie,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Zahraniční študenti tento akademický rok tvorili celkovo 27,2 percenta úspešných uchádzačov. Podľa republikánov sú americké univerzity „príliš liberálne“, potláčajú pravicové zmýšľanie a uprednostňujú študentov tmavej pleti pred belochmi. Medzi absolventov najstaršej univerzity v Spojených štátov patrí dovedna až 162 držiteľov Nobelovej ceny.