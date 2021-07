Harvey Weinstein poprel vinu v prípade znásilnenia piatich žien

Los Angeles 22. júla (TASR) - Odsúdený bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein v stredu na súde poprel vinu vo všetkých 11 bodoch obžaloby súvisiacich so znásilnením a sexuálnym zneužitím piatich žien. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



V okrese Los Angeles Weinsteina obviňujú zo sexuálneho zneužitia piatich žien vrátane herečky Lauren Youngovej, ktorá ho obvinila z toho, že ju v roku 2013 v hoteli v Beverly Hills sexuálne napadol. Youngová už v minulosti vypovedala aj v New Yorku v prípade, za ktorý si Weinstein odpykáva 23-ročný trest.



Všetky sexuálne útoky, z ktorých je Weinstein obvinený, mali podobný priebeh. Vždy išlo o mladé nádejné herečky, ktoré sexuálne napadol v rôznych hoteloch v Beverly Hills a západnom Los Angeles.



Ak by súd v Los Angeles uznal Weinsteina za vinného, hrozí mu ďalší trest vo výške 140 rokov.



Weinsteina uznala súdna porota v New Yorku 24. februára 2020 za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013.



Trest v dĺžke 23 rokov mu sudca vymeral 11. marca. Odpykával si ho vo väznici s maximálnym stupňom stráženia Wende Correctional Facility v štáte New York. V utorok ho však previezli do Los Angeles, aby tam mohol čeliť ďalším obvineniam.



Weinsteina obvinilo zo sexuálneho zneužitia alebo obťažovania takmer 90 žien vrátane herečiek ako Angelina Jolieová, Gwyneth Paltrowová či Salma Hayeková.