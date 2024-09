Harveyho Weinsteina previezli do nemocnice na urgentnú operáciu srdca

New York 10. septembra (TASR) - Bývalý hollywoodsky producent Harvey Weinstein podstúpil v pondelok urgentnú operáciu srdca po tom, čo v nedeľu v newyorskej väznici pocítil bolesť v hrudníku. Informovala o tom televízia ABC News s odvolaním sa na nemenované zdroje, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Sedemdesiatdvaročný Weinstein sa mal tento týždeň dostaviť pred súd. Prokurátori predložili porote dôkazy, na základe ktorých môžu byť voči nemu vznesené nové obvinenia zo sexuálnych trestných činov, uviedla televízia.



Weinstein všetky obvinenia popiera.



Voči 72-ročnému bývalému filmovému producentovi vzniesli v roku 2022 dve obvinenia. Londýnska Metropolitná polícia v čase jeho zatknutia uviedla, že dva údajné trestné činy tohto producenta sa vzťahujú na obdobie od 31. júla do 31. augusta 1996, pričom obeťou bola jedna žena.



Weinsteina odsúdili v USA vo februári 2023 za znásilnenie a sexuálne delikty na 16 rokov väzenia.



Momentálne sa nachádza vo väzbe v New Yorku. Čaká ho obnovené súdne konanie po zrušenom rozsudku vynesenom v roku 2020.



Bývalý producent trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom, degeneratívnym ochorením chrbite - stenózou, má tekutinu v srdci i v pľúcach a nedávno sa u neho potvrdilo aj ochorenie COVID-19 a dvojitý zápal pľúc, uvádza sa vo vyhlásení jeho zástupcov.