Hasič utrpel vážne popáleniny, utekal pred rýchlo postupujúcim ohňom
K incidentu došlo pri obci Valverde v strednej časti krajiny.
Autor TASR
Lisabon 21. augusta (TASR) - Portugalský hasič utrpel vo štvrtok ťažké popáleniny pri hasení jedného z viacerých lesných požiarov, ktoré aktuálne vyčíňajú v strednej a severnej časti Portugalska. Oznámil to vo štvrtok tamojší úrad civilnej ochrany, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
K incidentu došlo pri obci Valverde v strednej časti krajiny. Na internete sa medzičasom objavil videozáznam zachytávajúci najmenej troch hasičov pri tom, ako utekajú pred čoraz intenzívnejšími plameňmi poháňanými vetrom. Vzďaľovali sa od svojho hasiaceho vozidla, ktoré vzápätí oheň celkom pohltil. Zraneného hasiča identifikovali úrady ako vodiča tohto auta, pričom na pomoc mu prišli zdravotníci vrtuľníkom.
Pri lesných požiaroch v Portugalsku zahynuli tento rok už najmenej traja ľudia. Podľa odhadov v Európskom informačnom systéme o lesných požiaroch (EFFIS) spálili plamene od začiatku roka v tejto krajine už 274.000 hektárov porastov, čo je takmer trojnásobok ročného priemeru v rokoch 2006 – 2024.
Čo sa týka lesných požiarov, aktuálny rok je v Portugalsku najhorším od 2017, počas ktorého tam pri dvoch rozsiahlych požiaroch - v rozpätí niekoľkých mesiacov - prišlo v strednej časti krajiny o život vyše 100 ľudí.
Lesné požiare spálili v krajinách Európskej únie od začiatku tohto roka rekordnú plochu - už viac ako milión hektárov. Ide o najvyššie číslo od začiatku zberu takýchto dát v roku 2006.
Vôbec najzasiahnutejšou krajinou EÚ je v tomto smere Španielsko, kde plamene spálili už viac ako 400.000 hektárov porastov, čo predstavuje takmer 40 percent z celkovo zhorenej plochy na území EÚ. Požiare si tam zároveň doteraz vyžiadali štyri ľudské životy a naďalej - aj po skončení 16-dňových horúčav - vyčíňajú na západe a severe krajiny. Druhou najzasiahnutejšou krajinou Únie je práve Portugalsko.
