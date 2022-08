MEGAPOŽIAR: Francúzski hasiči bojujú s lesným požiarom pri Bordeaux

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzsko bojuje s "obludným" lesným požiarom v oblasti obce Landiras v departemente Gironde na juhozápade krajiny. Vo štvrtok to oznámil Grégory Allione z organizácie francúzskych hasičov FNSPF, citovala ho tlačová agentúra Reuters.



"Požiar v Landiras by som ohodnotil ako megapožiar," povedal Allione pre rozhlasovú stanicu RTL Radio. "Je to obor, obluda," dodal.



V departemente Gironde južne od Bordeaux horia lesné požiare už celý tento týždeň, ničia domy a donútili evakuovať sa približne 10.000 obyvateľov. Francúzsko zároveň čelí rekordnému suchu a úrady zaviedli obmedzenia týkajúce sa používania vody prakticky pre celú krajinu.