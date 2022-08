Hasiči dostali pod kontrolu požiar v Českom Švajčiarsku

Praha 1. augusta (TASR) – Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa hasičom poradilo po viac ako týždni dostať pod kontrolu. Oznámil to v pondelok večer veliteľ hasičského zboru Vladimír Vlček. Oheň, ktorý spálil plochu 1060 hektárov, sa podľa neho už nešíri do ďalších miest. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz.



"Od 20.00 h máme požiar v Českom Švajčiarsku pod kontrolou," oznámil Vlček. Generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Českej republiky (HZS ČR) dodal, že plocha, na ktorej hasiči zasahujú, sa zmenšila na 600 hektárov. Zásah by sa podľa neho mohol skončiť likvidačnými prácami v priebehu dní. V postihnutej oblasti už nevidno plamene.



Celkovo v národnom parku zasahuje viac ako 1000 hasičov z celého Česka, ktorých podporili kolegovia zo zahraničia vrátane Slovenska. V pondelok sa pri zásahu zranili štyria hasiči. Po ošetrení na mieste museli dvoch z nich previezť do nemocnice. Celkovo sa počas požiaru zranilo 56 hasičov, bilancujú Novinky.cz.



Do boja proti ohňu sú zapojené desiatky špeciálne vycvičených lezcov, ktorí sa pohybujú v ťažko prístupnom teréne. Hasiči majú k dispozícii 341 kusov techniky vrátane 200 cisterien, pričom natiahnutých je 78 kilometrov hadíc pre dopravu vody a dohášanie. Pomáhalo im tiež 18 vrtuľníkov a päť lietadiel, približuje server.