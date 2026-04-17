Piatok 17. apríl 2026
Hasiči doteraz nedokázali uhasiť požiar v čiernomorskom prístave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 17. apríla (TASR) - Ruskí hasiči sa viac ako 24 hodín po útoku ukrajinského dronu stále neúspešne snažia uhasiť požiar v ruskom čiernomorskom prístave Tuapse. Do boja s plameňmi je zapojených 177 hasičov. V piatok o tom informovali miestne orgány, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.

Pri útoku ukrajinského dronu vo štvrtok zahynuli dve osoby vrátane 14-ročného dievčaťa a zranilo sa sedem ďalších. Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla dva ropné sklady na okupovanom Kryme a ropnú infraštruktúru v Tuapse. Rusko odtiaľ hlási poškodený ropný tanker.

Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru vrátane prístavov v Čiernom a Baltskom mori, keďže mierové rokovania sprostredkované USA boli pozastavené a Washington sa sústredí na vojnu v Iráne. Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že Rusko v marci zostrelilo 11.211 ukrajinských dronov, čo je takmer dvojnásobok oproti februáru.
