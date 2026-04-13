Pondelok 13. apríl 2026
Hasiči likvidovali v Trenčianskom kraji sedem požiarov v prírode

Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Autor TASR
Trenčín 13. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) likvidovali na území Trenčianskeho kraja od piatka (10. 4.) do nedele (12. 4.) sedem požiarov v prírodnom prostredí. Vznikli v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Ilava a Považská Bystrica. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne o tom v pondelok informovalo na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali v piatok pri požiaroch suchej trávy a odpadu v Ilave i trávnatého a krovinatého porastu v Handlovej. Požiar suchej trávy menšieho rozsahu likvidovali v sobotu (11.4.) v Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou), v ten istý deň hasili i požiare trávnatého porastu pri vodnej nádrži v Partizánskom a lesného porastu a spadnutých konárov v katastri Malých Krštenian (okres Partizánske).

V nedeľu hasiči zasahovali pri požiaroch trávnatého a krovinatého porastu v katastri Považskej Teplej (okres Považská Bystrica) a trávnatého porastu v Handlovej.

