Hasiči lokalizovali požiar v Českom Švajčiarsku
Praha 4. mája (TASR) - Hasiči v pondelok večer lokalizovali požiar v Národnom parku (NP) České Švajčiarsko a znížili jeho rozsah na 20 hektárov. V relácii Interview ČT24 to povedal generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček. Podľa neho majú hasiči situáciu už pod kontrolou a Slovensku sa poďakoval za poskytnutie dvoch vrtuľníkov, píše spravodajkyňa TASR.
„O 18.25 h sme vyhlásili lokalizáciu požiaru. To znamená, že v tejto chvíli sme si viac-menej istí, že požiar sa nešíri a šíriť sa nebude ani v prípade, ak by sa zmenili poveternostné podmienky a že sme schopní ho udržať v súčasných medziach. Z pôvodného rozsahu 110 hektárov sa plochu požiariska podarilo znížiť na súčasných 20 hektárov a to za masívneho nasadenia všetkých síl a prostriedkov jednotiek požiarnej ochrany,“ povedal Vlček.
Pondelok označil za „extrémny deň“ zásahu, keďže v priebehu dňa hasilo 542 hasičov a osem vrtuľníkov. Podľa Vlčka to výrazne prispelo k jeho lokalizovaniu. „Trúfnem si povedať, že v tejto chvíli máme situáciu pod kontrolou... Náš predpoklad je taký, že ak všetko pôjde dobre, tak by sme mali likvidáciu požiaru ukončiť najneskôr do konca tohto týždňa. Potom nastupuje etapa, keď požiarisko odovzdáme národnému parku a stanovíme určité opatrenia,“ dodal s tým, že NP si napríklad bude musieť najať jednotky zboru dobrovoľných hasičov, ktoré budú oblasť strážiť.
Poďakoval sa Slovensku, že ponúklo dva veľkokapacitné vrtuľníky Black Hawk. „Pre nás je to extrémne veľká pomoc. Je absolútny rozdiel, ak máte ľahký vrtuľník, ktorý je schopný niesť maximálne tisíc litrov vody - to sú vrtuľníky, ktoré používa polícia ČR - alebo stredne ťažký či ťažký vrtuľník, ktorý je schopný niesť 3500 litrov vody,“ vysvetlil Vlček.
Mobilné nádrže s vodou, ktoré majú hasiči na mieste, sú podľa jeho slov nedostatočné. Vyzdvihol však, že sa im podarilo zaistiť, aby mohli využiť aj neďaleké kúpalisko, rybník či prírodné jazero. Situáciu v národných parkoch a špeciálne v Českom Švajčiarsku podľa jeho slov komplikuje aj množstvo suchého dreva, ktoré sa z neho neťaží. Dodal, že príčina požiaru je predmetom vyšetrovania a nedá sa vylúčiť ani nedbalosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
