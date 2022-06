Hasiči na juhozápade Turecka bojujú s lesným požiarom

Istanbul 22. júna (TASR) - Hasiči bojujú na juhozápade Turecka s lesným požiarom. Do jeho hasenia bolo v oblasti známej ako Bördübet ležiacej neďaleko letoviska Marmaris nasadených 20 vrtuľníkov a 14 lietadiel. Uviedol to turecký minister poľnohospodárstva a lesníctva Vahit Kirišci, ktorý zasiahnutú oblasť navštívil, informuje v stredu agentúra Reuters.



"Intenzívne úsilie našich tímov dostať oheň pod kontrolu pokračuje," napísal Kirišci na Twitteri. Dodal, že požiar nepredstavuje hrozbu pre obývané oblasti.



Požiar, ktorý rozdúchava silný vietor, vypukol podľa úradu guvernéra provincie Mugla v utorok približne o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ).



Príčina dosiaľ nie je známa. Do hasenia je podľa tureckých úradov zapojených takmer 1500 osôb, a okrem zmienených vrtuľníkov a lietadiel tiež vyše 360 vozidiel.



Reuters uvádza, že tieto scény pripomínajú ničivé vlaňajšie požiare, ktoré v Turecku zničili desaťtisíce hektárov porastov a podľa prieskumného programu EÚ Copernicus boli najintenzívnejšie, aké tam dosiaľ zaznamenali.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana čelila v súvislosti s vlaňajšími požiarmi ostrej kritike za svoju nepripravenosť. Bránila sa práve tvrdením, že išlo o vôbec najhoršie požiare v dejinách Turecka.



Reuters pripomína, že podľa vedcov sú vlny horúčav vďaka klimatickej zmene čoraz pravdepodobnejšie a zároveň aj intenzívnejšie.