Hasiči na južnej Morave evakuovali už 125 ľudí

Praha 13. septembra (TASR) - Juhomoravskí hasiči v súvislosti so silnými dažďami a hroziacimi povodňami v piatok evakuovali viac než 100 študentov, ktorí sa spolu s vedúcimi nachádzali v chatovej oblasti Biskoupky pri Brne. Uviedli to na sociálnej sieti X. Evakuovať sa preventívne museli aj študenti Masarykovej univerzity v Brne, ktorí bývali na internáte v Komárove. Škola zároveň pozastavila nástup českých a slovenských študentov na ostatné internáty, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Z chatovej oblasti Biskoupky pri Brne evakuujeme cez zaplavený most 125 osôb (študenti a vedúci). Prevážame ich na bezpečné miesto, odkiaľ už budú mať vlastný transport," uviedli hasiči s tým, že nasadili šesť svojich jednotiek.



Hovorca Masarykovej univerzity v Brne Radim Sajbot v piatok informoval, že škola sa na základe predpovedí meteorológov rozhodla preventívne dočasne evakuovať už ubytovaných študentov z internátu Koleje Komárov Bří Žůrků a Sladkého. Oblasť, kde sa internáty nachádzajú, by podľa vedenia univerzity mohla v nedeľu zasiahnuť storočná voda, ktorá by budovy mohla zaplaviť až do výšky pol metra.



"Bezpečnosť, ochrana životov a zdravia našich študujúcich je pre nás najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu sme všetkých ubytovaných požiadali e-mailom aj sms správou o opustenie týchto internátov," uviedol zástupca rektora Masarykovej univerzity Radim Polčák.



"Zároveň sme sa rozhodli tiež pozastaviť nástup českých a slovenských študujúcich pred začiatkom nového akademického roka na všetkých zvyšných internátoch Masarykovej univerzity, a to až do odvolania," dodal Polčák. Všetkým študentom z ČR a Slovenska odporučil, aby išli na víkend domov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)