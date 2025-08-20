< sekcia Zahraničie
Hasiči na západe Španielska bojujú s 21 požiarmi
Hasičom pomáhajú vojaci aj hasiace lietadlá.
Autor TASR
Madrid 20. augusta (TASR) - Silný vietor komplikuje v Španielsku prácu hasičom, ktorí momentálne bojujú na západe krajiny s dovedna až 21 lesnými požiarmi. Požiare tam spálili rekordnú plochu porastov a zatiaľ sa ich nedarí uhasiť napriek poklesu teplôt, uviedli v stredu predstavitelia miestnych úradov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Hasičom pomáhajú vojaci aj hasiace lietadlá. Dovedna 21 požiarov na západe Španielska je klasifikovaných ako požiare tzv. druhej operačnej úrovne, čo znamená, že priamo ohrozujú obývané oblasti. Napriek už o niečo nižším denným teplotám komplikuje zásahy hasičom silný nárazový vietor a sucho. Vietor by sa mal však podľa predpovedí ešte v priebehu noci zmierniť a pomôcť by mala aj očakávaná vyššia vlhkosť vzduchu a v niektorých požiarmi sužovaných oblastiach vo štvrtok pravdepodobne aj zrážky.
Španielsko zažívalo až do pondelka 16-dňovú vlnu horúčav s teplotami presahujúcimi na mnohých miestach 40 stupňov Celzia. Horúčavy tam podnecovali lesné požiare, ktoré si vyžiadali štyri ľudské životy. Evakuované boli desiatky dedín.
Pre požiare bolo od 14. augusta prerušené vlakové spojenie medzi Madridom a autonómnym spoločenstvom Galícia na severozápade krajiny. Železničná spoločnosť ADIF informovala, že spojenie obnoví, keďže trať je už bezpečná.
Mnohé z požiarov boli podľa španielskych úradov spôsobené tzv. suchými búrkami, v ktorých síce dochádza k bleskovej aktivite, ale väčšina zrážok sa vyparí ešte pred dopadom na zem. V niektorých prípadoch je však podozrenie, že požiare niekto úmyselne založil.
Španielsku s hasením pomáhajú mnohé európske krajiny. Hasiace lietadlá tam vyslali Taliansko, Holandsko, Česko a Slovinsko. Nemecko zase nasadilo 60 hasičov a 24 vozidiel, Francúzsko 66 hasičov a 23 vozidiel a Fínsko 26 hasičov.
Podľa údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zhorelo v Španielsku v tomto roku už takmer 400.000 hektárov lesných porastov. Tým sa prekonal v tomto smere predošlý rekord - 306.000 spálených hektárov v 2022, ktorý bol v tomto smere najhorším od roku 2006, keď sa začali takéto údaje zaznamenávať.
